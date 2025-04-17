Самокаты встали на красном

Кикшеринговые компании ожидают разрешение властей Казани на открытие сезона аренды электросамокатов, на этом фоне силовики высказываются против возобновления работы кикшеринга в городе. Начальник ГАИ Казани заявил, что вместо почти 2 тыс. парковочных мест операторам могут выделить лишь 115. По аналогии с Пермью, где в 2024 году существенно ограничили работу кикшеринга, власти Казани надеются также снизить аварийность с участием электросамокатов, но компании ищут обходные пути для возвращения на рынок. Эксперты полагают, что ограничения негативно повлияют на бизнес кикшеринговых компаний, но полного ухода с рынка, скорее всего, не произойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сезон электросамокатов в Казани может не начаться

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сезон электросамокатов в Казани может не начаться

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Операторы кикшеринга не начинают сезон в Казани, так как «находятся в процессе согласования всех необходимых условий с городскими властями и ожидают их официального ответа», рассказал источник «Ъ-Волга-Урал» в одной из компаний. Первоначально открытие сезона было запланировано на конец марта 2025 года. В исполкоме Казани на запрос «Ъ-Волга-Урал» о новых сроках ответить не смогли.

На этом фоне представители силовиков высказались резко против возобновления работы кикшеринговых компаний. Начальник ГАИ Казани Михаил Савин заявил, что МВД Татарстана предложило отказаться от проката электросамокатов в этом году, а казанская Госавтоинспекция эту инициативу полностью поддержала.

«Очень на это надеюсь», — заявил господин Савин в эфире программы «Тема» телеканала «Эфир» 14 апреля, комментируя возможное отсутствие арендных электросамокатов в Казани в этом сезоне.

По его словам, операторам кикшеринга «из 1940 мест парковочного пространства на дорогах и тротуарах города» могут предложить только 115. На запросы «Ъ-Волга-Урал» в МВД по Татарстану и Госавтоинспекции Казани не ответили.

Ситуация в Казани напоминает сценарий, разыгранный годом ранее в Перми, где власти запретили парковку самокатов в центре города. В результате компании Whoosh и Urent были вынуждены прекратить работу. «В 2023 году там было 77 ДТП с СИМами (средствами индивидуальной мобильности – «Ъ-Волга Урал» ), а в 2024 году — всего восемь ДТП, и это частные происшествия, где люди не получили тяжкий вред здоровью», — отметил господин Савин.

По данным исполкома Казани, в 2024 году на улицы Казани выходило 6 тыс. арендных электросамокатов — 3,5 тыс. от Whoosh и 2,5 тыс. от Urent. Ни в одной из компаний на запросы «Ъ Волга-Урал» не ответили.

В прошлом году с рынка Казани ушел сервис «Яндекс Go», впервые появившийся в городе в апреле 2023 года. «В этом сезоне самокаты Яндекс Go не открывают сезон в Казани», - отметили тогда в пресс-службе компании.

По данным МВД Татарстана, за 11 месяцев 2024 года зафиксировали 38 ДТП с электросамокатами, в результате которых 39 человек получили травмы, а один погиб.

Власти на протяжении нескольких лет последовательно ужесточали условия для кикшеринговых сервисов. В 2022 году были введены ограничения скорости и установлены зоны, где катание запрещено — в том числе в центральных и туристических районах, а в 2023 году исполком города сократил количество парковок для электросамокатов.

Негативное отношение к электросамокатам выражали и первые лица республики. В 2021 году раис Татарстана Рустам Минниханов открыто выступал за запрет электросамокатов. «Надо пешком ходить или на самокате, где ногой толкаешь и едешь. Зачем самокат, если ноги есть? Бегать надо», — заявил господин Минниханов, добавив: «Никому же не приятно, когда ты нормально идешь — кто-то с ребенком, кто-то с семьей,— и этот сумасшедший, значит, на самокате ездить не умеет». В 2023 году аналогичную позицию выразил премьер-министр республики Алексей Песошин: «С точки зрения безопасности нужно их отменить или разрешить кататься только в специально отведенных местах».

В это же время «МТС Юрент» пытается найти способ вернуться на рынок Перми. Компания заявила о возможном запуске электросамокатов «с доработанной батареей, которая позволит ездить без необходимости оставлять транспорт на парковке»: «Ведь именно парковка запрещена правилами благоустройства, а использование СИМ не запрещено».

По данным опроса, проведенного в ноябре 2024 года, 53% жителей Казани поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет, а 26% считают, что допустимый возраст нужно повысить до 18 лет. При этом операторы кикшеринга отмечают, что в 2023 году «около 20% жителей Казани пользовались услугами сервиса, причем порядка 80% всех поездок совершались по транспортному сценарию» — для перемещения от остановки до дома, работы или торгового центра.

Аналитики считают, что ограничения существенно ударят по бизнесу кикшеринговых компаний, но вряд ли приведут к их полному уходу с рынка. «Повлияет негативно, так как будет меньше использований, когда парк СИМ уже закуплен», — отмечает Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».

По его мнению, «вряд ли компании уйдут полностью с рынка на фоне ограничений, например, в Санкт-Петербурге тоже запрещено парковаться в центре, но компании все еще на рынке. Скорее всего, просто снизят парк на будущий сезон, если ограничения останутся».

Юристы указывают на преимущественное положение местных властей в вопросе регулирования рынка кикшеринга. «Законодательство устроено таким образом, что в пределах субъекта федерации или муниципального образования органы власти вправе вводить практически любые ограничения в части движения по дорогам общего пользования и эксплуатации транспортной инфраструктуры, включая парковки, до тех пор, пока это не противоречит федеральному законодательству», — пояснил «Ъ Волга-Урал» судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. По его словам, отсутствие полноценного законодательства, регулирующего правоотношения, связанные с СИМ, позволяет местным властям действовать по своему усмотрению.

«У нас на сегодняшний день есть только постановление правительства РФ от 6 октября 2022 года №1769, определяющее правовой статус водителей СИМ и правила их передвижения. В остальном уполномоченные органы власти на местах вправе вводить практически любые ограничения на их эксплуатацию», — отмечает эксперт. По мнению господина Терентьева, власти Казани могут создать такие условия для кикшеринговых сервисов, при которых те «не смогут осуществлять свою деятельность, либо смогут, но с отрицательной рентабельностью».

Оспорить действия региональных властей операторы кикшеринга в суде теоретически могут, но, как считает господин Терентьев, «маловероятно, что это приведет к достижению поставленной цели».

Анар Зейналов