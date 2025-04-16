Бизнесмену Владимиру Тебекину продлили арест по делу о создании ОПС

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца (до 19 июля) арест белгородскому бизнесмену и криминальному авторитету Владимиру Тебекину, также известному как Моряк. Адвокаты просили смягчить ему меру пресечения, однако суд не согласился с доводами защиты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1), крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Владимир Тебекин — известный в Белгородской области предприниматель, президент благотворительного фонда «Айсберг» и глава спортивной общественной организации «Федерация бокса». В июне 2023 года его задержали вместе с бизнес-партнером — совладельцем агрохолдинга «Приосколье» Геннадием Бобрицким. По версии следствия, в 2014 году коммерсанты создали схему по отчуждению имущества белгородского завода «Энергомаш» в пользу подконтрольного им ООО «Индустия». Своими действиями нанесли ущерб на 661 млн руб. администрации Белгородской области, владевшей более 50% акций завода.

В августе 2024 года сообщалось о завершении уголовного дела против господина Тебекина. Дело Владимир Бобрицкого вернули в прокуратуру из-за возможности для соединения с другим делом. Оба фигуранта не признали вину, но заявили о готовности возместить ущерб. Господин Тебекин также пытался подписать контракт с Минобороны, однако ему отказали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Моряк, Моряк, почему ты сидишь».

Никита Черненко