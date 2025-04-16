Сотрудники СЛУ МВД на транспорте подозреваются в организации канала незаконной миграции

Четверо сотрудников подразделений патрульно-постовой службы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и еще двое самарцев подозреваются в причастности к организации канала незаконной миграции на территории железнодорожного вокзала в Самаре. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Установлено, что подозреваемые с целью личного обогащения организовали беспрепятственный транзит по территории объекта железнодорожного транспорта (ж/д вокзал г. Самары) иностранных граждан, имеющих нарушения миграционного законодательства и подлежащих административному выдворению за пределы РФ»,— говорится в сообщении.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР на основании материалов УФСБ возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 322.1 и ч.1 ст. 285 УК РФ.

В пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что по материалам проверки сотрудников собственной безопасности УТ МВД России по ПФО в декабре 2024 года указанные сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Сабрина Самедова