Власти Забайкалья предложили лишать родительских прав за поджоги детьми травы

Вице-премьер правительства Забайкалья Виктория Бессонова на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних выступила с инициативой о лишении родительских прав взрослых, чьи дети участвуют в поджогах травы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, более 40% всех поджигателей в крае — дети до 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Забайкальского края Фото: Официальный портал Забайкальского края

По информации госпожи Бессоновой, в этом пожароопасном сезоне 23 несовершеннолетних участвовали в поджогах. По их вине произошло 11 пожаров в восьми районах края. Вице-премьер отмечает, что «существующие меры по предупреждению родителей не действенны», в связи с этим «необходимо обратить особое внимание на воспитание детей, ставших нарушителями противопожарного режима, вплоть до лишения прав их родителей».

Замначальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Артем Чулков в ходе заседания комиссии рассказал, что на сегодня, 16 апреля, зарегистрировано 485 пожаров травы на площади 31 тыс. га. Действующих лесных пожаров — 77 на площади более 70 тыс. га.

По его данным, в настоящее время в Забайкалье в отношении родителей выносится предупреждение или штраф в размере 500 руб., а более жесткие меры не применяются. Региональное МЧС намерено «выйти с законодательной инициативой о привлечении родителей к ответственности за нарушение их детьми требований пожарной безопасности». Это позволит требовать с них «возмещение материального ущерба, в том числе включая затраты, понесенные на тушение пожара».

Еще одной инициативой регионального МЧС является запрет продажи угля и средств для розжига, спичек и зажигалок несовершеннолетним.

Влад Никифоров, Иркутск