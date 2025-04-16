Биометрию подгружают в телемедицину

Врачам хотят разрешить сверять пациентов по биометрии. Предполагается, что такой способ авторизации будет доступен в телемедицинских сервисах и норма будет закреплена законодательно. Поправки готовит Госдума, узнали «Ведомости». При этом оператор Единой биометрической системы уточняет, что инструмент применяется только добровольно, и выбор способа подтверждения остается за пользователем. По данным «Ведомостей», авторизация по биометрии особенно актуальна для добровольного медстрахования: доступ к сервисам иногда передают другим людям, а онлайн-врачи не всегда знакомы с пациентами лично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как новый подход изменит телемедицину? На этот вопрос “Ъ FM” ответил основатель медико-технологической компании «Резтом» Алексей Ремез: «Попробуем посмотреть на рынок страховой медицины. Преимущественно мы говорим о дополнительном страховании, в России это около 10 млн человек. Это число не сильно растет и не сильно уменьшается. Одна из проблем, которая есть у страховых компаний, — это убыточность клиентов. Возможно, кому-то пришло в голову, что верификация по биометрии пациента во время телемедицинского приема каким-то образом решит проблему убыточности. Но если посмотреть на финансовую структуру полиса, то мы увидим, что телемедицина не является каким-то мажоритарным куском, это абсолютно минорная часть расходов. Нет такой проблематики, что люди массово попадают на прием под именем другого человека. Это не очень распространенная практика ни в России, ни в мире.

В конечном итоге такая мера повысит нагрузку на сервис и заставит его интегрироваться с еще одним провайдером. Каких-то рациональных резонов, какую проблему бы это решало, не видно.

В телемедицине масса других сложностей, начиная с очень узкого регуляторного окна. То есть у врача очень ограничены возможности, если он общается с пациентом дистанционно. Есть проблемы технологического свойства — далеко не все состояния можно эффективно обслуживать, работая онлайн. Но это тоже по-другому решается».

По оценкам группы «Актион», утечки из медицинских систем занимают третье место после развлекательных ресурсов и маркетплейсов. На них приходится около 7% всего объема инцидентов. При этом практической пользы от биометрии потребители по-прежнему не видят, заметила гендиректор оператора по обработке персональных данных «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: «Я не вижу, какие бы преимущества имела биометрия в телемедицине по сравнению с традиционными способами аутентификации. Довод про утекающие пароли и логины тем более плохой, ведь на это всегда есть возражение, что так же с биометрией данные могут быть скомпрометированы.

Мне кажется, что основная проблема — в продвижении этой технологии. Должны быть какие-то очень веские доводы, объясняющие, почему нужно пользоваться не какими-то другими способами подтверждения личности, а именно биометрией. Сейчас все выглядит так, как будто ищутся все возможные варианты, чтобы как-то ее продвинуть в массы. Нет у граждан желания сдавать эти данные, более того, они достаточно напуганы, потому что постоянно слышат об утечках, понимают, что лицо у них одно, и если что-то пойдет не так, то исправить ситуацию будет трудно».

Сейчас в Единой биометрической системе зарегистрировано более 3 млн человек. Крупные банки и IT-компании также импортировали туда десятки миллионов образцов, собранных с согласия пользователей.

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Илья Сизов