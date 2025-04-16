В Озерске вынесли приговор сотруднику администрации за взятку

Озерский городской суд вынес приговор бывшему ведущему инженеру отдела капитального строительства управления капстроительства городской администрации по обвинению в получении взятки. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, запретом занимать должности в государственных органах на аналогичный срок, а также штраф в размере 6,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в августе 2024 года инженер отдела, действуя по договоренности, получил взятку на сумму 220 тыс. руб. от бизнесмена. Взамен он своевременно и беспрепятственно принимал работы по муниципальным контрактам и подписывал акты об их выполнении.

У подсудимого были конфискованы деньги на сумму взятки. Приговор суда не вступил в законную силу.