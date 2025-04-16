В Удмуртии выросло число желающих подписать контракт с Минобороны молодых людей

Основная масса желающих подписать контракт с Минобороны в регионе — жители сельских районов, сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии майор Альберт Кононов. Его слова приводит пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Около 30% из них (желающих подписать контракт селян.— "Ъ-Удмуртия") уже имеют опыт участия в боевых действиях. Есть граждане, которые ранее проходили службу по контракту и были на специальной военной операции»,— сказал майор Кононов.

В пункте отбора добавили, что большинство контрактников из Удмуртии — мужчины в возрасте 40 лет. В последнее время увеличилось число молодых людей, планирующих отправиться в зону боевых действий. Вечером 15 апреля из региона выехал автобус с очередной группой контрактников. Это происходит еженедельно.

Майор Кононов отметил, что самыми востребованными в зоне спецоперации специальностями являются стрелок и механик-водитель. На фронте также нужны операторы БПЛА, специалисты—ремонтники вооружения, инженеры, связисты, медики и артиллеристы.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 1 апреля в России начался весенний срочный призыв. В рамках него планируется призвать 1,7 тыс. новобранцев из Удмуртии, что «немногим больше», чем годом ранее. Военный комиссар республики Рустам Маликов сказал, что призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах.