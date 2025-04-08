Число призывников весенней кампании в Удмуртии выросло до 1,7 тысячи новобранцев

Планируемое количество призванных в рамках весенней кампании новобранцев из Удмуртии увеличилось до 1,7 тыс. новобранцев, что немногим больше, чем годом ранее, рассказал военный комиссар республики Рустам Маликов пресс-службе главы и правительства региона. По словам военкома, рост плана обусловлен общим увеличением штатной численности ВС РФ: во время весенней призывной кампании призовут 160 тыс. человек. На Удмуртии приходится чуть более 1% от этого числа. Рустам Маликов подчеркнул, что призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Отправки призывников начнутся 10 апреля. Новобранцев из Удмуртии распределят по различным видам войск: 43,6% отправляться служить в сухопутные войска, 13,4% — воздушно-космические силы, 8,8% — войска нацгвардии, 6,2% — воздушно-десантные войска, 5,1% — ракетные войска стратегического назначения, 4,9% — военно-морской флот и другие. Селян и призывников, занятых на посевных и уборочных работах, привлекать не будут. Они призываются на военную службу только во время осеннего призыва с 15 октября по 31 декабря.

Особенностью данного призыва является появление «Единого реестра воинского учета» — повесток в электронном виде, они имеют равную с бумажными повестками юридическую силу. В весенний призыв будут работать 30 призывных комиссий, находящихся в каждом муниципальном образовании Удмуртии, а также одна республиканская. На призывные комиссии подлежит вызову около 11 тыс. жителей.

Ежегодный весенний призыв проводится с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году призывают молодых людей 1995-2007 г.р. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев.