«Полюс» продает ЮГК геологоразведочный проект Марокское в Красноярском крае

«Полюс» (MOEX: PLZL) заключил соглашение о продаже компании «Марокское» ГК «Южуралзолото» (ЮГК). Проекту принадлежат геологоразведочные лицензии на Марокское рудное поле. Золоторудный актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Проект находится на ранней стадии геологоразведки. «Решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании по оптимизации портфеля геологоразведочных активов»,— указано в пресс-релизе.

В 2021 году «Полюс» приобрел у «Росгеологии» 74,99% в золоторудных проектах на Марокском рудном поле и Петропавловской площади. Покупка актива обошлась компании в 200 млн руб.

«Полюс» — крупный игрок на российском рынке золотодобычи. Компания разрабатывает месторождения в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях. ЮГК ведет добычу на двух хабах — Уральском в Челябинской области и Сибирском в Красноярском крае (Хакасия).