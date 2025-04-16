В Екатеринбурге планируют снести задние школы №134 до конца 2025 года

Власти Екатеринбурга намерены снести здание школы №134 во Втузгородке до начала 2026 года, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ глава Кировского района Андрей Корюков. «Документация будет подготовлена к середине лета, и к завершению года мы освободим площадку. Это очень хороший шаг с точки зрения будущего выделения средств из федерального, областного или городского бюджета. В последующее годы запланировано строительство здесь новой школы»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

О планах реконструкции школы ранее сообщала компания «Первостроитель» (разработала проектную документацию). В пресс-службе отмечали, что существующее здание учреждения было построено в 1964 году и рассчитано на 600 учащихся. По данным компании, после работ по реконструкции в школе смогут обучаться до 1,5 тыс. человек.

Согласно проекту, новый объект будет состоять из двух корпусов для начальных классов со стороны ул. Комсомольской и учеников старшей и средней школы с фасадами на ул. Педагогическую. «В школе запланировано несколько мультифункциональных зон для проведения лекториев и школьных мероприятий, актовый зал на 450 мест и столовая на 750 человек», — прокомментировали в пресс-службе застройщика.

Под расширение школы отдали участок, на котором расположены здания бывшей поликлиники №13 и существующей школы. В 2021 году застройщик перевез поликлинику в новое здание, примыкающее к жилому комплексу «Комсомольская, 67».

Василий Алексеев