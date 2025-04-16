В Белгородэнерго подвели итоги работы электросетевого комплекса региона в 2024 году

Директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов на региональной коллегии с участием руководителей исполнительного аппарата и районов электрических сетей подвел итоги функционирования электросетевого комплекса Белгородской области в 2024 году и обозначил первоочередные задачи на текущий.

Фото: Белгородэнерго

В своем выступлении он подчеркнул, что все целевые показатели в прошлом году филиалом достигнуты, и поблагодарил коллектив за работу. Наряду с оперативным реагированием на возникающие угрозы, белгородские энергетики не допустили длительных отключений электроснабжения и внесли значительный вклад в развитие экономики региона.

Так, в сетевой комплекс инвестировано порядка 4,7 млрд рублей, введено в эксплуатацию свыше 63 МВА трансформаторной мощности и более 476 км линий электропередачи. К электросетям подключено 5 116 новых потребителей, из них 2 527 — в приграничных районах региона.

Участники совещания обсудили вопросы повышения надежности и качества электроснабжения жителей области, планы реализации крупных проектов, обеспечение безопасной работы персонала и инфраструктуры на приграничных территориях.

В числе первоочередных задач на ближайшую перспективу Антон Герасимов обозначил повышение производительности труда, подготовку к предстоящему отопительному сезону, выполнение мероприятий инвестиционной программы и обязательств по подключению потребителей к электросетям.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения руководителей районов электрических сетей по итогам работы в 2024 году. Дипломом за первое место в рейтинге РЭС Белгородэнерго награжден Борисовский РЭС. Корочанский РЭС добился лучших результатов в работе по снижению потерь электроэнергии.

«У нас непростая работа в очень непростое время, но сильный и профессиональный коллектив Белгородэнерго делает все возможное, чтобы жители области всегда были со светом и теплом. Разрешите поблагодарить всех за труд и командную работу», — отметил Антон Герасимов.