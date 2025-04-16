Лицевая сторона

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самых актуальных способах позаботиться о коже в межсезонье — важно, что эти методы работают как для мужчин, так и для женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Центр здоровья и красоты «Белый сад»

Адрес: Театральный проезд, дом 2, отель «Метрополь», этаж 2

Что: комбо «микротоки—криолифт—альгинат»

Принцип действия: это проверенная временем микротоковая терапия. Низкочастотные токи воздействуют на кожу и мышцы лица, стимулируя естественные процессы регенерации, улучшая микроциркуляцию и выработку коллагена. Процедура проводится со специальными сыворотками (питательными, увлажняющими, витаминными или антиоксидантными — выбирает косметолог, учитывая состояние кожи клиента). Криотерапия локально охлаждает кожу до 20 градусов. В процессе криолифтинга происходят стимуляция сосудов и тонизация кожи. Застывающая маска с экстрактом бурых водорослей и спирулиной укрепляет и подтягивает ткани, насыщает кожу, устраняет покраснения. Маска «запечатывает» комбоэффект после микротоковой терапии и криолифтинга.

Ожидаемый результат: идеально для быстрого wow-эффекта на выход — лифтинг и ровный тон кожи от микротоков. Низкие температуры способствуют сужению пор, выравниванию рельефа и уменьшению жирного блеска, а криотерапия эффективно убирает отеки и темные круги под глазами.

Клиника Kraftway

Адрес: переулок Капранова, дом 3, строение 4

Что: BroadBand Light BBl

Принцип действия: лазерная насадка аппаратного комплекса снабжена сменными фильтрами, каждый из которых пропускает световые волны определенной длины. Одни воздействуют на пигментные пятна, другие — на капилляры, а третьи — на патогенные бактерии. Методика неинвазивная, а потому реабилитация не потребуется, так как кожа не повреждается.

Ожидаемый результат: в результате воздействия широкополосным светом уходят самые популярные маркеры старения, такие как пигментация, сосуды, поры, неровный тон кожи, повышается тонус и эластичность кожи. Курс от четырех-семи процедур в год позволяет не только выглядеть моложе, но и затормозить старение кожи. «Это одна из самых популярных процедур»,— говорит врач-косметолог клиники Анастасия Витальевна Звегинцова.

Клиника «Петровка бьюти»

Адрес: улица Петровка, дом 19/5

Что: биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты.

Принцип действия: «Как бы ни казалась эта рекомендация базовой, но сегодня все больше и больше данных о пользе таких уколов как для здоровья кожи, так и для профилактики образования морщин»,— говорит врач-косметолог клиники София Моргоева. Важно увлажнение глубоких слоев кожи — именно там запускаются ключевые процессы старения, а биоревитализация восполняет уровень гиалуроновой кислоты. Препаратов с гиалуроновой кислотой много, и часто в их состав добавляют аминокислоты, витамины, янтарную кислоту, маннитол, трегалозу.

Ожидаемый результат: эффект сияния, снижение клеточного воспаления, уменьшение сосудистой сетки, пигментации, уплотнение кожи и выраженный тонус.

Салон красоты Keep looking

Адрес: Пресненская набережная, дом 8, башня «Город столиц»

Что: мануальный моделирующий массаж

Принцип действия: в процессе процедуры идет работа с мышцами и связками; воздействие на SMAS (поверхностную мышечно-фасциальную систему) вовлекает в процесс массажа все тело и погружает в приятное медитативное состояние. «Процедура помогает понять и услышать себя, ощутить свое лицо и тело по-новому»,— комментирует Оксана Артеменко, косметолог-эстетист салона.

Ожидаемый результат: снижение тревожности, расслабление нервной системы, налаживание сна. В эстетике — «шея становится более вытянутой, а линия овала и черты лица — более четкими», говорит Оксана Артеменко.

Ирина Кириенко