На Кубани к 80-летию Победы проведут больше 4 тысяч праздничных мероприятий

В Краснодарском крае в преддверие 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне проведут 4,3 тыс. праздничных мероприятий, об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Смирнов Фото: Евгений Смирнов

Среди наиболее крупных — международная акция «Сад Памяти», всероссийская акция по сохранению исторической памяти «Верни Герою имя», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Равнение на Героев», «Бессмертный полк» и другие.

Помимо этого, в крае состоятся церемонии возложения цветов у Вечного огня и «Огня памяти» в Краснодаре, краевое торжественное собрание, посвященное Дню Победы, военный парад в Новороссийске, персональные парады и адресные концерты для ветеранов.

По словам главы департамента по делам казачества Кубани Александра Тарарыкина, в честь 80-летия Победы военные парады состоятся в девяти российских городах-героях (в том числе в Новороссийске) и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Также известно, что парадный расчет Кубанского казачьего войска примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

«Героические подвиги нашего народа и его вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны были и остаются предметом гордости, примером патриотизма, любви к Отечеству. Сейчас мы должны достойно встретить 9 мая. Очень важно окружить заботой и вниманием наших ветеранов. До дня Победы завершить работу по присвоению им званий Почетный гражданин, вручению юбилейных медалей», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин