В Уфе на два месяца арестовали проректора УГНТУ

Советский райсуд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, до 14 июня арестовал двух сотрудников Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Им инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из личной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организацию незаконной миграции (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По информации информированного собеседника «Ъ-Уфа», обвиняемыми являются проректор по организации приема студентов и профориентационной деятельности Денис Каретников и заместитель руководителя секретариата приемной комиссии Игорь Мымрин.

По версии следствия, с июля 2023 года по апрель 2024 года обвиняемые, являясь сотрудниками вуза, из желания получить стимулирующие выплаты за прием иностранных абитуриентов, обеспечили не менее 19 гражданам Туркменистана успешную сдачу вступительных экзаменов. Для этого они, как полагает следствие, «внесли в автоматизированную систему управления высшим учебным заведением изменений в сторону увеличения количества набранных баллов». Таким образом, иностранцев незаконно зачислили в УГНТУ, они получили учебную визу и продолжают находиться в стране.

Венера Хисамова