В Тольятти экс-начальника смены отдела полиции обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Бывший начальник смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району №2 УМВД России по Тольятти обвиняется в совершении преступления по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Дело направлено на рассмотрение в суд, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года обвиняемый возле торгового центра в Тольятти получил 60 тыс. руб. от местного жителя, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Деньги предназначались «за оказание содействия в назначении более мягкого наказания» за правонарушение по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). За вознаграждение также предусматривалось, что дело передадут на рассмотрение в мировой суд.

Ранее сообщалось, что руководитель одного из подразделений районного отдела полиции предложил жителю Тольятти передать взятку неустановленному сотруднику судебного участка Мирового суда за содействие в назначении минимального наказания за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Руфия Кутляева