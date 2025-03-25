В Тольятти полицейского заподозрили в попытке стать посредником во взяточничестве
В Тольятти полицейского УМВД по Тольятти заподозрили в посредничестве во взяточничестве, сообщили в областном УФСБ.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Установлено, что руководитель одного из подразделений районного отдела полиции предложил жителю Тольятти, привлеченному за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, передать денежные средства в виде взятки неустановленному сотруднику судебного участка Мирового суда Тольятти за оказание содействия в назначении минимально возможного наказания»,— говорится в сообщении.
Правоохранитель получил таким образом 60 тыс. руб.
Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Идет следствие.