Доиграть до понедельника

Первая ракетка России Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, начала европейский грунтовый сезон. На старте Porsche Tennis Grand Prix, проходящего в Штутгарте турнира категории 500 Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $925 тыс., ее соперница и старшая сестра Эрика Андреева из-за травмы колена отказалась от продолжения борьбы после завершения первого гейма второй партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебютантка турнира в Штутгарте Мирра Андреева (на фото) во встрече первого круга со своей сестрой Эрикой смогла сэкономить силы для следующих матчей

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Дебютантка турнира в Штутгарте Мирра Андреева (на фото) во встрече первого круга со своей сестрой Эрикой смогла сэкономить силы для следующих матчей

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Турнир в Штутгарте, традиционно открывающий европейский сезон WTA на грунтовых кортах, имеет ряд особенностей. Например, проходит он не на улице, а под крышей шеститысячного зала, то есть в весьма специфических условиях, которыми это состязание заметно отличается от «тысячников» в Мадриде и Риме, а также от Roland Garros. Кроме того, в этом году Porsche Tennis Grand Prix финиширует не в воскресенье, а на день позже. Причиной тому — Пасха, точнее, запрет на проведение любых спортивных соревнований в Страстную пятницу, который существует в земле Баден-Вюртемберг. Четвертьфиналы в Штутгарте пройдут в субботу, то есть со сдвигом от привычного расписания на один день, полуфиналы — в воскресенье, а финал — в понедельник. В связи с этим, кстати, в необычную ситуацию попала первая ракетка мира Арина Соболенко. Возглавив «посев», она должна была вступить в борьбу во втором круге, но оказалась свободна до уикенда, поскольку россиянка Анастасия Потапова, справившаяся в 1/16 финала с датчанкой Кларой Таусон, из-за травмы левой кисти отказалась от матча с белоруской.

Для Мирры Андреевой весенняя грунтовая серия, состоящая из «пятисотки» в Штутгарте, «тысячников» в Мадриде и Риме, а также Открытого чемпионата Франции, представляется очередным тестом на зрелость.

Грунт хорошо подходит Андреевой по манере игры. Напомним, что два года назад в Мадриде она впервые громко заявила о себе, а в прошлом сезоне на Roland Garros впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема. Однако вопрос, готова ли юная звезда успешно справляться с психологическим давлением, которое неизбежно возрастает по мере подъема в рейтинге, с повестки дня пока не снимается. Поэтому сейчас на ранних стадиях Андреевой особенно важно избегать нервных перегрузок и запасаться уверенностью, которая необходима в противоборствах с элитными теннисистками ближе к финалу.

По итогам жеребьевки соперницей россиянки по первому матчу в Штутгарте должна была стать прошлогодняя финалистка турнира украинка Марта Костюк, но она снялась из-за травмы, полученной на прошлой неделе во время выступлений за свою сборную на отборочном этапе Кубка Билли Джин Кинг. Так в 1/16 финала образовалась семейная пара. Вместо Костюк с Миррой встретилась ее старшая сестра Эрика Андреева, которая проиграла в решающем раунде квалификации, но прошла в основную сетку в статусе lucky loser. Это была уже вторая официальная встреча двух сестер. В октябре прошлого года во втором круге «тысячника» в китайском Ухане Эрика Андреева, попавшая в основную сетку точно таким же образом, отдала младшей сестре лишь четыре гейма и вскоре впервые вошла в седьмой десяток классификации WTA.

В этот раз большой борьбы опять не получилось, только закончилось все иначе.

Проведя на корте 36 минут, старшая из сестер из-за травмы правого колена, которое по ходу дела ей плотно перебинтовал врач, снялась, уступая 2:6, 0:1. «Мы живем в одном номере, и, конечно, я знала, что с ней»,— рассказала Мирра Андреева в послематчевом интервью швейцарцу Хайнцу Гюнтхардту, который в 1980-х годах выиграл четыре титула в парном разряде и миксте, позже несколько лет тренировал экс-первую ракетку мира немку Штеффи Граф, а сейчас высоко оценивает потенциал 17-летней Андреевой. Ее следующей соперницей снова будет соотечественница — Екатерина Александрова, которая во вторник справилась с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой.

Евгений Федяков