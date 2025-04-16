Мэрия Кемерова выставила на торги участок под КРТ за 641 млн рублей

Администрация Кемерова выставила на аукцион право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Ленинском районе. Согласно данным портала ГИС «Торги», стартовая цена лота составляет 641 млн руб., заявки на участие в торгах принимаются до 12 мая. Сам аукцион пройдет 16 мая 2025 года. Как указано в документе, площадь территории, которую отдадут под застройку, 24,3 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В рамках КРТ победителю предстоит построить не менее 262 тыс. кв. м общей площади жилья. Базовая этажность застройки – 9-16 этажей. Кроме того, застройщик должен будет построить и передать в муниципальную собственность два детских сада и школу.

Объем предусмотренного договором о КРТ финансирования работ составит 4,5 млрд руб. Договор планируется заключить на 15 лет.

Лолита Белова