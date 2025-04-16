ГК «Место» направит 2 млрд рублей на капремонт детского лагеря в Смолячково

В Курортном районе Петербурга планируется построить новый загородный отель уровня «четыре звезды» «Место в Смолячково». Проект реализует ГК «Место». Первый для компании подобный объект появится на территории бывшего детского лагеря «Березка» на берегу Финского залива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГК «Место» Фото: Пресс-служба ГК «Место» Фото: Пресс-служба ГК «Место» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ГК «Место» Фото: Пресс-служба ГК «Место» Фото: Пресс-служба ГК «Место»

Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, общая площадь нового комплекса, который позиционируется как «пространство для перезагрузки реальности», составит 2,7 тыс. кв. метров. Он разместится на участке площадью 11,5 га. В этой локации предполагается капитально отремонтировать восемь корпусов 1970-х годов постройки.

Отдельно построят одноэтажное здание с ресепшеном, двумя ресторанами и акватермальным комплексом со спа. Также на участке разместят бассейн под открытым небом на 500 кв. м. Сейчас проект находится на этапе разработки документации для получения разрешения на строительство. Общий объем инвестиций в проект компания оценивает в 2 млрд рублей.

Управление комплексом возьмет на себя УК Vertical Hotels, чей портфель превышает 2 тыс. номеров в Петербурге и Москве. Первых гостей в «Место в Смолячково» планируется принять в начале 2028 года.

Помимо этого, в планах компании реализация еще двух проектов в Ленобласти — «Место в Туутари» и «Место в Рощино». До конца текущего года на них также предполагается получить РСН. При этом в Рощино для размещения парк-отеля тоже намерены приспособить бывший детский лагерь, а в Туутари — осуществить новое строительство.

Андрей Цедрик, Валерий Грибанов