«Фуд Сити» откроется у дома

«Киевская площадь» займется «магазинами у дома». Компания планирует открыть в столице 600 точек по франшизе. Как пишут «Ведомости», в них будет продаваться продукция из «Фуд Сити» — одного из крупнейших продуктовых комплексов — он принадлежит «Киевской площадь». В самой компании заявили, что таким образом «стремятся стать еще ближе к покупателям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Но для этого придется потеснить конкурентов, предложив будущим партнерам льготные условия, отметил генеральный директор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров: «Фактически можно запустить три магазина, на которых отработают розничные технологии, подходы к формированию ассортимента, а далее уже тиражировать этот проект.

И здесь самое главное создать привлекательное предложение для франчайзинговых партнеров. Наиболее простое решение, конечно, это минимизация любых платежей. Но тут надо понимать, что сейчас на рынке франчайзинговых сетей высокая конкуренция — «Фасоль», «Авокадо». Эти игроки предлагают своим франчайзи определенную финансовую поддержку, какие-то гранты, которые позволяют в том числе обновить торговое оборудование, подтянуть магазин до более высоких стандартов».

Для одной торговой точки достаточно 200–300 кв. м — такие помещения есть почти в каждом новом ЖК. Затраты на запуск одного небольшого магазина аналитики оценивают в 11–13 млн руб. Формат «у дома» называют самым перспективным в ритейле, и свежие продукты могут стать преимуществом «Фуд Сити Экспресса», отметила руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская: «Конкуренция среди магазинов у дома достаточно большая, и сетки предлагают открыть партнерам разнообразные форматы — от совсем маленьких минимаркетов до достаточно крупномасштабных проектов.

Поэтому, безусловно, компания должна будет предложить какой-то уникальный ассортимент, которого нет у конкурентов. И, скорее всего, если речь идет про ассортимент фуд-молла, то будет сделан акцент именно на свежую продукцию, например, овощи, фрукты, а также на товары, которые не представлены на сегодняшний день в супермаркетах. Не ожидаю, что будет бум спроса на такую концепцию, но если это окажется действительно трендовый актуальный формат со свежими овощами, по доступной цене, то для Москвы этот проект будет жизнеспособен».

В X5 Group называют «магазины у дома» крупнейшим сегментом продуктовой розницы, его доля в общем обороте ритейла превышает 30%. По франшизе в этой сфере работают более 10 тыс. магазинов по всей стране.

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Иван Корякин