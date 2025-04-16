В Самарской области на трассе произошло ДТП с двумя погибшими

Сегодня, 16 апреля, примерно в 09:40 (MSK+1) на 94 км автодороги Самара-Бугуруслан со стороны Отрадного в направлении с. Кинель-Черкассы столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и JAC. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате аварии погибли двое: 18-летний водитель и 17-летний пассажир Chevrolet Aveo. Водителя машины JAC доставили в Отрадненскую городскую больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры Отрадного.

Руфия Кутляева