Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета
Раис Татарстана Рустам Минниханов получил диплом и мантию почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.
Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Церемония прошла в зале заседания Ученого совета вуза.
Звание «Почетный доктор СПбПУ» присваивается выдающимся деятелям науки, а также государственным, религиозным и общественным деятелям.
Обладатели этого звания имеют право участвовать в заседаниях ученого совета университета с правом голоса, читать лекции и проводить научные исследования в университете, а также принимать участие в конференциях и симпозиумах.