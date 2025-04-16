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Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета

Раис Татарстана Рустам Минниханов получил диплом и мантию почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета

Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Минниханов стал почетным доктором петербургского политехнического университета

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Церемония прошла в зале заседания Ученого совета вуза.

Звание «Почетный доктор СПбПУ» присваивается выдающимся деятелям науки, а также государственным, религиозным и общественным деятелям.

Обладатели этого звания имеют право участвовать в заседаниях ученого совета университета с правом голоса, читать лекции и проводить научные исследования в университете, а также принимать участие в конференциях и симпозиумах.

Дарья Сайфиева

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