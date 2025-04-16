Житель Биробиджана признан виновным в госизмене

1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске признал жителя Биробиджана виновным в государственной измене, выраженной в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края сегодня, 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За подготовку к проведению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ), госизмену (ст. 275, ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), а также за прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) фигурант приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщается, осужденный собирал сведения о расположении на территории Еврейской автономии военных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и военной техники. Часть данных он передал иностранным спецслужбам. По заданию куратора мужчина также должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу и релейных шкафов на участке железнодорожных путей. Он успел пройти обучение по изготовлению зажигательной смеси и самостоятельно изготовить легковоспламеняющуюся жидкость. Мужчина переписывался с представителем украинских служб с февраля по май 2024 года.

Дарья Балобанова, Биробиджан