Вкус истории: юбилейное меню в «Гранд Отель Европа»

Петербургский «Гранд Отель Европа» отмечает в нынешнем году два юбилея: 150-летие гостиницы и 120-летие ресторана «Европа». По случаю второго события ресторан до декабря закрыт на реставрацию, а воскресные бранчи и ужины-концерты «Вечера Чайковского» временно переехали в бальный зал «Крыша», построенный Федором Лидвалем в 1909 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вечер Чайковского Бранч Чайковского «Гранд Отель Европа» Следующая фотография 1 / 3 Вечер Чайковского Бранч Чайковского «Гранд Отель Европа»

Гости могут насладиться изысканной кухней и живой музыкой в атмосфере начала XX века. Более 30 лет воскресные бранчи являются визитной карточкой отеля, предлагая гостям грандиозный буфет с фирменными блюдами, морепродуктами и деликатесами. К 150-летию «Гранд Отеля Европа» шеф Денис Соболев разработал уникальное меню, вдохновленное историческими блюдами, подававшимися в гостинице в разные эпохи. В камерном «Икорном баре» гостям предлагается сет из четырех блюд из меню 1896 и 1916 годов: артишок с крабом, осетровой икрой и голландским соусом, крем-суп из спаржи с осетриной, говядина по-парижски с соусом из мадеры с фуа-гра и картофелем и саварен (разновидность ромовой бабы) «Кальвиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юбилейное меню в «Гранд Отель Европа» Артишок с крабом Суп из спаржи с осетриной Ромовый саварен «Кальвиль» Гуляш Следующая фотография 1 / 5 Юбилейное меню в «Гранд Отель Европа» Артишок с крабом Суп из спаржи с осетриной Ромовый саварен «Кальвиль» Гуляш

Команда лобби-бара создала особенные коктейли: «Пломбирный панч» — пломбир, водка и молекулярная пена — символизирует XIX век, а «Тини» — коньячный ликер и вишня мараскино — XX век и начало нынешнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коктейли Пломбирный панч и Тини

Коктейли Пломбирный панч и Тини



Нина Никифорова