Граффити с Цоем в Петербурге заклеили фотографией с Пашей Техником

В Санкт-Петербурге граффити с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в Петроградском районе заклеили изображением Паши Техника в маске гориллы, сообщает местное издание «Фонтанка».

Граффити с портретом музыканта находится в сквере имени Виктора Цоя в Петроградском районе, недалеко от котельной «Камчатка», где когда-то работал музыкант.

«Хуже не стало» — так произошедшее прокомментировал художник-урбанист Олег Лукьянов, участвовавший в создании мурала с Виктором Цоем. «Фонтанка» поясняет: недавно портрет рок-музыканта «обезобразили свастикой», а в январе гаражи в районе сквера начали сносить, так что «наклейку актом вандализма Лукьянов назвать уже не может».

12 апреля, на следующий день после похорон Паши Техника в Москве, фанаты рэпера нарисовали граффити в его честь на стене Виктора Цоя на Старом Арбате. Поклонники нанесли поверх имеющихся рисунков большими белыми буквами надпись «Техник», поместив между буквами «х» и «н» портрет рэпера. 13 апреля художник Роман Яковлев перекрыл граффити с Пашей Техником надписью «Паша Техник мертв, Виктор Цой жив».

О том, как прошла церемония прощания с Пашей Техником, читайте в репортаже «Ъ».

Полина Мотызлевская