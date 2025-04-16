Новое здание Кочевского суда построит компания из Перми

Победителем конкурса на право строительства нового здания для размещения Кочевского районного суда признано пермское ООО «Прайд». Заказчиком торгов выступало управление судебного департамента РФ в Пермском крае. Цена контракта составит 117,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Кочевского суда в соцсети. Фото: страница Кочевского суда в соцсети.

Как указано в техническом задании, для строительства выделен земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м. Здание должно быть двухэтажным, площадью 664 кв. м. К работам требуется приступить сразу же после подписания контракта, сдать объект — 1 декабря 2026 года. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ.

ООО «Прайд» зарегистрировано в 2006 году в Перми. Основной вид деятельности — подготовка строительных площадок. Выручка за 2024 год составила 609 млн руб. Компания являлась поставщиком в 173 государственных контрактах на сумму 1,9 млрд руб.