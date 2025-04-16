В Кармаскалинском районе обнаружили незаконную рубку на площади более 3 га

По материалам проверки природоохранной прокуратуры в Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, при изучении картографических материалов в интернете на территории Архангельского лесничества в Кармаскалинском районе были замечены участки с признаками утраты лесонасаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При выезде на место происшествия прокуратура обнаружила незаконную рубку деревьев разных пород на участке площадью 3,26 га. Причиненный лесам ущерб оценивается в 18 млн руб.

Майя Иванова