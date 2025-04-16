WSJ: Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику КНР

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на отмену пошлин на импорт, введенных Белым домом. Меры должны заставить Пекин сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

На переговорах с представителями государств администрация США планирует попросить страны запретить Китаю поставлять товары через их территории, не допустить размещения китайских фирм, а также не поглощать дешевые промышленные товары Китая в свои экономики. По словам собеседников издания, точные требования будут отличаться для разных стран, в зависимости от их вовлеченности в экономику КНР.

Как сообщает издание, чиновники США уже поднимали эту идею на ранних переговорах с некоторыми странами. Сам Дональд Трамп намекнул на стратегию в разговоре с Fox News о Панамском канале. Тогда он заявил, что рассмотрит возможность заставить страны «выбирать между США и Китаем» в ответ на вопрос о решении Панамы не возобновлять свою роль в инициативе КНР «Один пояс, один путь».

10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM».