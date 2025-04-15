Астраханский минград разрешил строить жилую высотку рядом с «Алимпиком»

Минимущество Астраханской области выдало разрешение на застройку участка площадью 9,9 тыс. кв. метров по ул. Бакинская, 65 в Кировском районе вблизи ТЦ «Васторг» и ТЦ «Алимпик». Земля располагается рядом с бывшей болоньевой фабрикой.

Ранее территория использовалась под строительство трехэтажного кирпичного здания, которое так и не было достроено. Теперь на участке появится высотная жилая застройка. Проектом заинтересовался ЗПИКФ «РАЯС недвижимость», управляемый ООО «УК „Меркури Эссет Менеджмент“».

По данным Росреестра, кадастровый номер был присвоен участку 27 января 2025 года. Кадастровая стоимость земли 70,5 млн руб. (удельная 7,12 тыс. руб. за кв. м).

ООО «УК „Меркури Эссет Менеджмент“» зарегистрировано в Москве в июне 2016 года. Основной вид деятельности - управление фондами. Гендиректором со дня основания является Марат Кадыров. Согласно финансовым показателям за 2017 год прибыль составила 23 млн руб. при обороте 27 млн руб. Среди 17 дочерних предприятий УК саратовские ООО «Терра», «Зерновик» и «Альфа-Лэнд».

Нина Шевченко