Книжные магазины попросили ФАС ограничить демпинг маркетплейсов

Ассоциация книгораспространителей («Альпина», «Буквоед» и др.) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет»). По данным ассоциации, с которыми ознакомился «Ъ», их ценовой демпинг угрожает существованию книжной розницы: с 2019 по 2024 год доля офлайн-продаж упала с 67,2% до 38%, а маркетплейсы заняли 54,5% рынка. В 2024 году закрылось 220 магазинов — в 2,5 раза больше, чем в 2023-м.

Разница в ценах между офлайн и онлайн достигает 30%, а во время акций — 50–70%. Если в ближайшее время ценовой демпинг маркетплейсов не будет остановлен, это приведет к массовому закрытию книжных магазинов уже в 2025–2026 годах, считают в ассоциации.

Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что у интернет-магазинов меньшие издержки на аренду помещений, что позволяет им устанавливать более низкие цены. Гендиректор книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов заявил «Ъ», что «у маркетплейсов НДС меньше, причем платят они этот налог только с комиссии». Налог на прибыль у них тоже ниже. Поэтому они могут держать цены на 30–40% ниже. В Wildberries «Ъ» сообщили, что цены определяют продавцы. Ozon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев.

Подробнее читайте в материале «ФАС полистает цены».