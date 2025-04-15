Путин: ситуация с инфляцией постепенно меняется в лучшую сторону

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что проблема инфляции регулярно обсуждается и по этому поводу возникают разные мысли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Центральный банк и правительство считают, что если инфляцию не подавить, то будет страдать вся экономика и все граждане Российской Федерации. Это просто такая философия, такая логика решения экономических проблем. И ситуация (с инфляцией.— "Ъ") меняется, кстати говоря. Ситуация все-таки меняется постепенно в лучшую сторону»,— сказал господин Путин.

9 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря повышению ключевой ставки до 21% инфляция в феврале снизилась на 6% по сравнению с декабрем — с 14% до 8%. Она считает, что рост российской экономики в этом году продолжится более умеренными темпами.

Екатерина Отрашкевич