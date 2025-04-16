Love Republic расширяет линию косметики

Российская марка одежды Love Republic расширяет направление beauty и выпускает три новых продукта: бальзам-тинт для губ, масло-шиммер для тела и крем для рук. Увлажняющий бальзам-тинт c натуральным пчелиным воском в составе (выходит в шоколадном и розовом оттенках) помещен в эргономичный флакон, парфюмированное питающее масло для тела с мерцающими частицами — в матовом стекле с колпачком soft-touch и удобным распылителем, а ухаживающий за кожей рук крем — в герметичном овальном флаконе. Каждое средство имеет свой аромат — цветочный White или пряный Black, а тинт для губ пахнет мятными леденцами.

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