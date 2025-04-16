Zielinski & Rozen показала женский футбол

Косметическая компания Zielinski & Rozen представляет истории профессиональных футболисток в фокусе специальной съемки, автором которой выступила фотограф Анастасия Рябцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Яна Шеина, ЖФК «Локомотив» Фото: Анастасия Рябцова Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново» Фото: Анастасия Рябцова Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва» Фото: Анастасия Рябцова Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив» Фото: Анастасия Рябцова Карина Бакланова, ЖФК «Спартак» Фото: Анастасия Рябцова Следующая фотография 1 / 5 Яна Шеина, ЖФК «Локомотив» Фото: Анастасия Рябцова Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново» Фото: Анастасия Рябцова Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва» Фото: Анастасия Рябцова Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив» Фото: Анастасия Рябцова Карина Бакланова, ЖФК «Спартак» Фото: Анастасия Рябцова

Героини истории прошли долгий путь восстановления после травмы, но смогли выйти на поле или готовятся к скорейшему возвращению: Яна Шеина, ЖФК «Локомотив»; Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново»; Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва»; Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив»; Карина Бакланова, ЖФК «Спартак». Съемка приурочена к выходу нового косметического средства — антиперспиранта с экстрактом алоэ, который выпущен в двух знаковых ароматических композициях — черный перец, ветивер, нероли, амбра и розмарин, лимон.