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Коммерсантъ FM
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Zielinski & Rozen показала женский футбол

Косметическая компания Zielinski & Rozen представляет истории профессиональных футболисток в фокусе специальной съемки, автором которой выступила фотограф Анастасия Рябцова.

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Яна Шеина, ЖФК «Локомотив»

Яна Шеина, ЖФК «Локомотив»

Фото: Анастасия Рябцова

Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново»

Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново»

Фото: Анастасия Рябцова

Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва»

Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва»

Фото: Анастасия Рябцова

Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив»

Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив»

Фото: Анастасия Рябцова

Карина Бакланова, ЖФК «Спартак»

Карина Бакланова, ЖФК «Спартак»

Фото: Анастасия Рябцова

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Яна Шеина, ЖФК «Локомотив»

Фото: Анастасия Рябцова

Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново»

Фото: Анастасия Рябцова

Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва»

Фото: Анастасия Рябцова

Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив»

Фото: Анастасия Рябцова

Карина Бакланова, ЖФК «Спартак»

Фото: Анастасия Рябцова

Героини истории прошли долгий путь восстановления после травмы, но смогли выйти на поле или готовятся к скорейшему возвращению: Яна Шеина, ЖФК «Локомотив»; Зарина Шарифова, ЖФК «Чертаново»; Эльвира Тодуа, ЖФК «ЦСКА Москва»; Анна Беломытцева, ЖФК «Локомотив»; Карина Бакланова, ЖФК «Спартак». Съемка приурочена к выходу нового косметического средства — антиперспиранта с экстрактом алоэ, который выпущен в двух знаковых ароматических композициях — черный перец, ветивер, нероли, амбра и розмарин, лимон.

Антиперспиранта Zielinski&Rozen

Антиперспиранта Zielinski&Rozen

Антиперспиранта Zielinski&Rozen

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