В Ростове обвиненный в мошенничестве адвокат получил два года колонии

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынесен обвинительный приговор адвокату, причастному к мошенничеству. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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По данным регионального УФСБ, оперативники установили, что адвокат Ростовской областной коллегии им. Д.П. Баранова Артур Гулбандян получил 400 тыс. руб. от гражданина «якобы для последующей передачи неким сотрудникам правоохранительных органов за решение вопроса о невозбуждении уголовного дела». По версии следствия, полученными деньгами юрист распорядился по своему усмотрению.

Следственное управление СК России по Ростовской области, на основании результатов оперативно-розыскной деятельности регионального Управления ФСБ России, возбудило в отношении Гулбандяна уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Железнодорожный райсуд признал Артура Гулбандяна виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Владимир Андреев