Песков: Россия и США напряженно работают для достижения мира на Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Россия напряженно работают для урегулирования конфликта на Украине, но быстрых результатов ждать не стоит. Он подчеркнул, что Кремль весьма положительно оценивает «конструктивные и содержательные» контакты Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в последнее время.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавно состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи Путина с господином Уиткоффом. Ведется напряженная работа. Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что пока Россия и США работают «во имя мира», европейские страны «продолжают работать во имя войны». «И (Европа.— ''Ъ'') всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации»,— отметил господин Песков.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с Владимиром Путиным на прошлой неделе, говорил, что стороны продвигаются в заключении сделки по Украине. В интервью «Ъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что ключевые параметры соглашения пока не сформулированы. Дональд Трамп накануне заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня для Владимира Путина.