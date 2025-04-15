Песков: Россия и США напряженно работают для достижения мира на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Россия напряженно работают для урегулирования конфликта на Украине, но быстрых результатов ждать не стоит. Он подчеркнул, что Кремль весьма положительно оценивает «конструктивные и содержательные» контакты Москвы и Вашингтона, состоявшиеся в последнее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Ведется достаточно напряженная работа. Вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется. Имею в виду в контексте недавно состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи Путина с господином Уиткоффом. Ведется напряженная работа. Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что пока Россия и США работают «во имя мира», европейские страны «продолжают работать во имя войны». «И (Европа.— ''Ъ'') всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет в этой ситуации»,— отметил господин Песков.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с Владимиром Путиным на прошлой неделе, говорил, что стороны продвигаются в заключении сделки по Украине. В интервью «Ъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что ключевые параметры соглашения пока не сформулированы. Дональд Трамп накануне заявил, что поставил дедлайн по прекращению огня для Владимира Путина.

Лусине Баласян