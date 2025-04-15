Крашенинников вошел в тройку лидеров в рейтинге полезности депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников («Единая Россия»; ЕР) занял второе место в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» (КПД ГД) по итогам весны 2025 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. Господин Крашенинников опередил представителя от ЛДПР Ярослава Нилова, однако уступил первенство коллеге по фракции Андрею Картаполову. В исследовании авторы рейтинга учли итоги голосования на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность парламентариев, количество упоминаний о них в СМИ и экспертную оценку работы депутатов в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из документа, свердловские политики заняли:

2 место — Павел Крашенинников (ЕР).

46 место — Андрей Альшевских (ЕР).

71 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП).

102 место — Антон Шипулин (ЕР).

136 место — Жанна Рябцева (ЕР).

150 место — Сергей Бидонько (ЕР).

225 место — Александр Демин («Новые люди»; НЛ).

229 место — Сергей Чепиков (ЕР).

357 место — Лев Ковпак (ЕР).

373 место — Максим Иванов (ЕР).

377 место — Николай Езерский (КПРФ).

390 место — Зелимхан Муцоев (ЕР).

408 место — Константин Захаров (ЕР).

Депутаты Госдумы от регионов «тюменской матрешки» заняли следующие позиции:

91 место — Ольга Ануфриева (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

96 место — Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).

105 место — Николай Новичков (Ханты-Мансийский автономный округ, СРЗП).

111 место — Евгений Марков (Ханты-Мансийский автономный округ, ЛДПР).

123 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, ЕР).

128 место — Ксения Горячева (Тюменская область, НЛ).

192 место — Дмитрий Погорелый (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).

201 место — Роза Чемерис (Ханты-Мансийский автономный округ, НЛ).

217 место — Павел Завальный (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

231 место — Вадим Шувалов (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

248 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, ЕР).

298 место — Николай Брыкин (Тюменская область, ЕР).

338 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ).

342 место — Иван Квитка (Тюменская область, ЕР).

В общих выводах исследования авторы отметили, что при доминировании ЕР в Госдуме, в нижней палате российского парламента прослеживается «политическая динамика». «Наличие депутатов из новых партий, таких как "Новые люди", в рейтинге топ-50 указывает на постепенное расширение политического спектра в Госдуме, хотя их влияние пока ограничено»,— отметили политологи. Эксперты добавили, что критерии оценки полезности депутатов указали на «слабую вовлеченность или недостаточную эффективность работы» ряда парламентариев.

Напомним, по итогам 2024 года Павел Крашенинников занял шестое место в рейтинге КПД ГД. В сотню депутатов по коэффициенту полезности также вошли Андрей Альшевских (64 место), Дмитрий Кобылкин (77 место), Андрей Кузнецов (82 место) и Ольга Ануфриева (92 место).

Василий Алексеев