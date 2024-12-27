Крашенинников занял шестое место в рейтинге полезности депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников занял шестое место в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» (КПД ГД) по итогам 2024 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. В исследовании авторы рейтинга учли итоги голосования на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность парламентариев, количество упоминаний о них в СМИ и экспертную оценку работы депутатов в регионе. Как следует из документа, свердловские политики заняли:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

6 место — Павел Крашенинников («Единая Россия»; ЕР).

64 место — Андрей Альшевских (ЕР).

82 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП).

103 место — Антон Шипулин (ЕР).

111 место — Жанна Рябцева (ЕР).

151 место — Сергей Бидонько (ЕР).

210 место — Александр Демин («Новые люди»; НЛ).

219 место — Сергей Чепиков (ЕР).

355 место — Лев Ковпак (ЕР).

374 место — Максим Иванов (ЕР).

400 место — Константин Захаров (ЕР).

401 место — Николай Езерский (КПРФ).

402 место — Зелимхан Муцоев (ЕР).

Депутаты Госдумы от регионов «тюменской матрешки» заняли следующие позиции:

77 место — Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).

92 место — Ольга Ануфриева (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

109 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, ЕР).

137 место — Ксения Горячева (Тюменская область, НЛ).

162 место — Евгений Марков (Ханты-Мансийский автономный округ, ЛДПР).

168 место — Николай Новичков (Ханты-Мансийский автономный округ, СРЗП).

186 место — Дмитрий Погорелый (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).

190 место — Павел Завальный (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

225 место — Вадим Шувалов (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).

254 место — Роща Чемерис (Ханты-Мансийский автономный округ, НЛ).

260 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, ЕР).

272 место — Николай Брыкин (Тюменская область, ЕР).

343 место — Иван Квитка (Тюменская область, ЕР).

391 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ).

Напомним, по итогам 2023 года Павел Крашенинников занял первое место в рейтинге КПД ГД. В сотню депутатов по коэффициенту полезности также вошли Андрей Альшевских (53 место) и Дмитрий Кобылкин (78 место).

Василий Алексеев