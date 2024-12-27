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Крашенинников занял шестое место в рейтинге полезности депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников занял шестое место в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» (КПД ГД) по итогам 2024 года, составленного политологами Алексеем Мартыновым и Павлом Данилиным. В исследовании авторы рейтинга учли итоги голосования на портале «Депутат Клуб», законотворческую активность парламентариев, количество упоминаний о них в СМИ и экспертную оценку работы депутатов в регионе. Как следует из документа, свердловские политики заняли:

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

  • 6 место — Павел Крашенинников («Единая Россия»; ЕР).
  • 64 место — Андрей Альшевских (ЕР).
  • 82 место — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП).
  • 103 место — Антон Шипулин (ЕР).
  • 111 место — Жанна Рябцева (ЕР).
  • 151 место — Сергей Бидонько (ЕР).
  • 210 место — Александр Демин («Новые люди»; НЛ).
  • 219 место — Сергей Чепиков (ЕР).
  • 355 место — Лев Ковпак (ЕР).
  • 374 место — Максим Иванов (ЕР).
  • 400 место — Константин Захаров (ЕР).
  • 401 место — Николай Езерский (КПРФ).
  • 402 место — Зелимхан Муцоев (ЕР).

Депутаты Госдумы от регионов «тюменской матрешки» заняли следующие позиции:

  • 77 место — Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).
  • 92 место — Ольга Ануфриева (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).
  • 109 место — Анатолий Карпов (Тюменская область, ЕР).
  • 137 место — Ксения Горячева (Тюменская область, НЛ).
  • 162 место — Евгений Марков (Ханты-Мансийский автономный округ, ЛДПР).
  • 168 место — Николай Новичков (Ханты-Мансийский автономный округ, СРЗП).
  • 186 место — Дмитрий Погорелый (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЕР).
  • 190 место — Павел Завальный (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).
  • 225 место — Вадим Шувалов (Ханты-Мансийский автономный округ, ЕР).
  • 254 место — Роща Чемерис (Ханты-Мансийский автономный округ, НЛ).
  • 260 место — Эрнест Валеев (Тюменская область, ЕР).
  • 272 место — Николай Брыкин (Тюменская область, ЕР).
  • 343 место — Иван Квитка (Тюменская область, ЕР).
  • 391 место — Виктор Соболев (Тюменская область, КПРФ).

Напомним, по итогам 2023 года Павел Крашенинников занял первое место в рейтинге КПД ГД. В сотню депутатов по коэффициенту полезности также вошли Андрей Альшевских (53 место) и Дмитрий Кобылкин (78 место).

Василий Алексеев

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