Четверо россиян пригласили 400 иностранцев и получили условные сроки

Вступил в силу приговор для шести жителей Астрахани, признанных виновными в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России. Среди осужденных — Радмила Ватанская, Данил Спрядышев, Анастасия Сазонова, Валерия Становая, Ангелина Гончарова и Андрей Дроздюк, сообщает УФСБ по региону.

Суд установил, что группа совершила преступления по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Они сговаривались для въезда граждан одной из стран Юго-Западной Азии за денежное вознаграждение, оформляя приглашения под предлогом обучения.

Осужденные сделали около 400 приглашений. Дело расследовали УФСБ России по Астраханской области и Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Приговор вынес Советский районный суд г. Астрахани, назначив наказание в виде лишения свободы условно от двух лет шести месяцев до трех лет с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также осужденные обязаны уплатить штрафы от 80 тыс. до 100 тыс. руб.

Никита Маркелов