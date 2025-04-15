Экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД РФ избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 25 дней бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, экс-гендиректору золотодобывающей компании «Петропавловск» Павлу Масловскому и бывшему топ-менеджеру компании, входящей в холдинг ООО «ППФИН Холдинг», Светлане Безруковой. Первые двое обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Светлана Безрукова — в участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Якубовский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Кирилл Якубовский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», 9 апреля этого года Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Кирилл Якубовский был осужден на восемь лет колонии общего режима, золотопромышленник Павел Масловский — на тринадцать с половиной лет, а предприниматель Светлана Безрукова получила пять лет заключения. Поскольку срок давности по данному делу истекает уже на днях, предполагалось, что вскоре все трое выйдут на свободу. Однако сразу после оглашения приговора следователь Светлана Гончарова прямо в зале суда уведомила подсудимых о возбуждении в отношении них нового уголовного дела — об организации преступного сообщества или участии в нем, а также особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ). Суть этого дела пока неизвестна.

Александр Александров