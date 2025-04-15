Чувашский мэр ушел от отставки

Во втором по величине городе Чувашии Новочебоксарске произошел редкий для российских регионов случай. Депутаты горсовета попытались отправить в отставку мэра Максима Семенова («Единая Россия»), обвинив его в срыве плана по набору контрактников. Увольнение инициировали представители «Справедливой России — За правду» (СРЗП), которых поддержал их однопартиец губернатор Олег Николаев. Но набрать нужного для принятия решения числа голосов депутаты не сумели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Новочебоксарска Максим Семенов

Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова Мэр Новочебоксарска Максим Семенов

Фото: Соцсети главы Новочебоксарска Максима Семенова

Вопрос о досрочной отставке главы Новочебоксарска Максима Семенова городское собрание рассмотрело 14 апреля. Поводом послужила инициатива группы депутатов, состоящей из пяти эсеров и трех единороссов. По данным местных СМИ, они обвинили главу города в том, что тот якобы не обеспечил выполнение плана по набору контрактников, а также в нарушениях при оплате коммунальных услуг и в приеме на работу неквалифицированного сотрудника.

8 апреля эти обвинения поддержал глава Чувашии, член СРЗП Олег Николаев. По его словам, обращение депутатов основано на фактах ненадлежащего исполнения мэром своих обязанностей, которое стало «систематическим».

Ранее градоначальник уже получил два выговора, добавил господин Николаев. «Это огорчает и подчеркивает необходимость принятия решительных мер для обеспечения дальнейшего развития нашего Новочебоксарска»,— написал губернатор в Telegram.

В ответ Максим Семенов заявил, что в рамках своих полномочий не допускал нарушений, связанных с «невыполнением работ по контрактам», а остальные обвинения депутатов назвал неуместными. На выпад со стороны главы республики, которого господин Семенов в конце марта поддержал в намерении баллотироваться на второй срок, единоросс не отреагировал.

Беспочвенность обвинений в адрес Максима Семенова красноречиво продемонстрировал военный комиссар Новочебоксарска Сергей Баранов, который прямо перед заседанием горсобрания вручил ему медаль «За содействие СВО». После этого из 18 присутствовавших депутатов за отставку градоначальника проголосовали 14, еще четверо воздержались. Для принятия решения требовалось не менее двух третей от списочного состава парламентариев, то есть 17 из 25 голосов.

После заседания господин Семенов заявил “Ъ”, что «ситуация была искусственно создана в результате политических интриг, связанных с предстоящими выборами в Новочебоксарское городское собрание».

«Депутаты и глава Чувашии были введены в заблуждение»,— заверил градоначальник, не уточнив, кем именно. Депутат Госсовета (парламента) Чувашии от СРЗП Владислав Солдатов в разговоре с “Ъ” тоже предположил, что мэра пытаются уволить накануне выборов в горсобрание, которые пройдут осенью одновременно с выборами главы республики.

При этом осведомленные источники “Ъ” утверждают, что реальной причиной конфликта между мэром Новочебоксарска и главой региона является нежелание градоначальника отдавать на республиканский уровень медицинскую страховую компанию АО «Чувашская МСК», 100% которой принадлежат муниципалитету. В пресс-службе Олега Николаева не ответили на вопросы “Ъ”.

Добавим, что публичные конфликты между региональными и муниципальными властями, которые представляют разные партии, случаются достаточно редко.

Например, похожая история произошла в 2019 году, когда иркутский губернатор Сергей Левченко (КПРФ) потребовал отставки мэра Ангарска Сергея Петрова («Единая Россия»), уличив того в коррупционных нарушениях. Впрочем, господин Петров по-прежнему находится на посту, а вот господин Левченко спустя полгода ушел в отставку.

Анар Зейналов, Казань; Андрей Прах