Карен Ванецян продал часть доли воронежского маслозавода ГК «Эфко»

Крупнейший производитель продуктов питания в стране ГК «Эфко» стал совладельцем воронежского маслозавода ООО «Масленица» (до апреля 2023 года — ООО «Бунге СНГ»). Накануне к одному из основных юрлиц группы АО «Эфко продукты питания» перешла доля в 31,4% в московском ООО «Агроинвест», у которого 99,9% доли предприятия. Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший собственник воронежского маслозавода владел в России брендами «Олейна» и Ideal

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бывший собственник воронежского маслозавода владел в России брендами «Олейна» и Ideal

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Эфко» не стали комментировать «Ъ-Черноземье» сделку. Телефоны представителей «Агроинвеста» не отвечают.

До 13 апреля включительно 99,9% «Агроинвеста» принадлежали катарскому КГА холдинг ЛЛС, контролирующему ООО УК «Эксойл групп» (юрлицо холдинга «Эксойл групп» Карена Ванецяна), оставшаяся доля была у господина Ванецяна. С 14 апреля он вышел из состава собственников «Агроинвеста», уступив свою долю новому гендиректору компании Анне Ивановской. Доля катарского общества снизилась до 68,6%. При этом в ООО «Масленица» Карен Ваценян сохранил свой 0,1%.

Госпожа Ивановская возглавила «Агроинвест» 11 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Козлова, который занимал его с августа 2022 года.

По итогам 2024 года ООО «Масленица» получило выручку в 32 млрд руб. и чистую прибыль в 2,8 млрд. Годом ранее показатели равнялись 26 млрд и 3,4 млрд соответственно.

Американская агропромышленная компания Bunge продала воронежский маслозавод господину Ванецяну в феврале 2023 года. Это был последний актив группы в России, она начала сокращать свое присутствие в стране с 2021 года.

Алина Морозова