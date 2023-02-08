Воронежский завод «Бунге СНГ» перешел под контроль Карена Ванецяна

Американская агропромышленная компания Bunge завершила продажу своего бизнеса в России: воронежский завод ООО «Бунге СНГ» с 3 февраля ведет производство и продажу продукции под контролем нового собственника. Об этом говорится на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре, напомним, стало известно, что Bunge продаст свой последний актив в РФ — маслозавод в Воронежской области — Карену Ванецяну, основному владельцу «ЭксОйл групп». Отмечается, что наименование компании будет изменено в ближайшее время, а все реквизиты ООО «Бунге СНГ» остались без изменений. «Электронные адреса сотрудников на домене @bunge.com были деактивированы с переходом на домен @maslenytsa.com»,— говорится в сообщении компании. Официальные сайты юрлица находятся на реконструкции.

Bunge начала сокращать свое присутствие в России в 2021 году. Тогда компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. т в год структуре бывших топ-менеджеров АО «Объединенная зерновая компания» Марата Шайдаева и Алексея Чемеричко. 19 сентября Bunge сообщила, что продаст маслозавод в Воронежской области компании «ЭксОйл групп». Американская компания владела в России брендами «Олейна» и Ideal.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Bunge сливает масло».

Олег Мухин

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