АО «БЭСК» принимает участие в профориентационной неделе в республике

Встречей экспертов в области науки, представителей Благотворительного фонда «Система» и АО «БЭСК» с молодыми учеными на площадке Евразийского научно-образовательного центра началась профориентационная неделя в Республике Башкортостан, организованная БФ «Система» совместно с Министерством образования и науки РБ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча с молодыми учеными на площадке Евразийского научно-образовательного центра

Фото: ООО «Башкирэнерго» Встреча с молодыми учеными на площадке Евразийского научно-образовательного центра

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В дискуссии по вопросам поддержки молодых ученых и их участии в отечественном высокотехнологичном производстве приняли участие вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков, президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова, вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Светлана Матвеева, управляющий директор АФК «Система» Юлия Трефилова, члены Правления АО «БЭСК» - директор по капитальному строительству Артем Елизарьев, директор по управлению персоналом и административным вопросам Юлия Казанская и другие официальные лица.

Собравшиеся отметили, что для достижения страной технологического лидерства развитие молодой науки становится приоритетной государственной задачей. А для высокотехнологичных компаний содействие исследованиям и разработкам сегодня является одним из ключевых инструментов развития бизнеса.

Благотворительный фонд «Система» в рамках программы «Лифт в будущее» ведет активную работу по поддержке молодых ученых. Одним из ключевых проектов по поддержке молодой науки, реализуемых Фондом совместно с Российской академией наук, является Конкурс для молодых ученых, новый сезон которого стартовал в марте 2025 года. Руководитель БФ «Система» Лариса Пастухова в рамках встречи рассказала о возможностях участия в проекте для молодых исследователей региона.