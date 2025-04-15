«Производители старались перенести технологии из "Формулы-1" в мир современной мобильности»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем отличаются модели электробайка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes Фото: Mercedes

Команда «Формулы-1» Mercedes-AMG Petronas совместно с компанией N+ Bikes выпустили линейку электрических велосипедов и аксессуаров к ним. Как декларируют сами производители, они старались перенести технологии из королевских гонок в мир современной мобильности. Что конкретно скрывается за этим утверждением? К примеру, речь об уникальной автоматической коробке передач Pinion C1.9 с системой Smart.Shift, которая переключает скорости за 0,2 секунды. Причем это работает и во время езды, и в неподвижном состоянии электробайка, и даже под нагрузкой. Такая трансмиссия стоит только на модели Rallye Edition.

Новинка также оснащена передней подвеской с ходом 80 мм и съемной батареей, энергии которой хватит до 100 км пути при максимальной ассистирующей скорости 25 км/ч. Бонусом покупателям электрического велосипеда Mercedes-AMG Petronas Rallye Edition достается двойной аккумулятор, который увеличивает запас хода на 40 км, а также фирменный Bluetooth-шлем со встроенными фарами, стоп-сигналами и указателями поворота. Это экономит больше €1 тыс., что ощутимо даже при цене флагмана в €7999.

Такой же дополнительный комплект обещают и потенциальным владельцам модели Track Edition. Но она уже снабжена ручной коробкой передач на девять скоростей, полностью жесткой алюминиевой рамой и шоссейной версией шин, в отличие от варианта эндуро для флагманского электробайка. Зато получить Mercedes-AMG Petronas F1 Track Edition можно уже за €5999.

Вариация двухколесника для города City Edition доступнее еще на €1 тыс. Похоже, это связано с тем, что расширенную версию батареи придется покупать дополнительно, если она вообще нужна. На дисковых тормозах два поршня вместо четырех. Ну и белый цвет рамы не такой привлекательный, как фирменное сочетание черного с голубым или бирюзовым для других моделей. Зато на каждой новинке установлен электромотор мощностью 250 Вт с тремя режимами езды: «комфорт», «спорт» и «спорт+». Также любой автолюбитель, и в частности поклонник бренда Mercedes, заметит интегрированный в центр руля цифровой дисплей с диагональю 5,5 дюймов. На нем, кроме прочего, отображаются электронный спидометр и уровень мощности в очень знакомом дизайне, прямо как на приборной панели серийных машин родом из Штутгарта. Для защиты инженеры поместили дисплей в металлическую рамку.

Александр Леви