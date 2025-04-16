Березниковские власти требуют от компании-инвестора из Екатеринбурга 2,7 млн рублей

Управление имущественных и земельных отношений Березников обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «ЮГА-Пермь». Согласно картотеки суда, истец требует взыскать с ООО 2, 7 млн руб. Иск к производству пока не принят.

Напомним, компания «ЮГА-Пермь» (инвестор из Свердловской области) в 2023 году собиралась построить термальный комплекс в Перми и Березниках. Проект получил статус приоритетного инвестиционного, но в прошлом году статус был прекращен: ООО «ЮГА-Пермь» нарушило условия соглашения с регионом. В частности, компания не смогла соблюсти сроки согласования площадок под комплексы и подготовки межевого плана. При этом компания не успела арендовать земельный участок.

С тех пор с несостоявшимся инвестором судятся различные контрагенты. Так, в пользу ГБУ «Институт территориального планирования Пермского края» суд взыскал почти 600 тыс. руб. и почти 47 тыс. руб. в пользу березниковского ООО «Бизнес-центр» за аренду помещения.