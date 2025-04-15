Средний чек в аптеках вырос зимой на 11% год к году

Средний чек россиян в аптеках в декабре—феврале составил 780 руб. против 700 руб. годом ранее. Общий объем покупок за прошедшую зиму увеличился на 18% год к году. Траты москвичей на лекарства выросли на 36% по сравнению с зимним периодом 2024 года, говорится в исследовании аналитиков программы «СберСпасибо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В топ-5 городов по объему трат в аптеках вошли:

Москва (рост на 36% год к году);

Санкт-Петербург (15%);

Екатеринбург (5%);

Новосибирск (4%);

Краснодар (4%).

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве (1107 руб.). На втором месте — Санкт-Петербург (971 руб.), на третьем — Красноярск (828 руб.). Далее следуют Екатеринбург (827 руб.) и Новосибирск (825 руб.). Самый низкий чек зафиксирован в Волгограде (721 руб.).

Женщины делали покупки в аптеках в два раза чаще мужчин и тратили при этом больше. Чаще всего россияне совершали покупки по понедельникам, средам и пятницам. Самыми частыми посетителями стали люди в возрасте от 36 до 55 лет.

Исследование проводилось в 16 городах-миллионниках с декабря по февраль в 2024 и 2025 годах. В ходе исследования специалисты проанализировали более 500 млн операций участников программы «СберСпасибо» в возрасте от 14 лет.

По итогам 2024 года российский рынок лекарств вырос на 10%, до 2,85 трлн руб. Основным фактором роста, как отмечали аналитики DSM Group в своем докладе «Фармацевтический рынок России-2024», стал спрос со стороны частных лиц в аптечном сегменте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане взяли лекарства в руки».