Прибыль уральских предприятий обрабатывающей промышленности снизилась на 16 млрд

Прибыль предприятий обрабатывающей промышленности в Екатеринбурге в 2024 году снизилась на 16,4 млрд руб. по сравнению с показателем 2023 года, сообщил на заседании думской комиссии по экономическому развитию директор департамента промышленной политики мэрии Евгений Копелян. По его данным, общая прибыль предприятий в 2023 году составила 90,9 млрд руб., в 2024 году — 74,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Надо сравнивать с объемами инвестиций в основной капитал, он существенно вырос, надо оценивать в комплексе»,— призвал господин Копелян депутатов. Он добавил, что инвестиции в основной капитал возросли с 49,1 млрд руб. в 2023 году до 70,1 млрд руб. в 2024 году. Глава департамента отметил, что объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятий увеличился с 940,7 млрд руб. в 2023 году до 1116 млрд руб. в 2024 году.

Евгений Копелян добавил, что число работников в индустриальном секторе возросло с 93,2 тыс. в 2023 году до 96,5 тыс. в 2024 году, число сотрудников в обрабатывающих производствах — с 69,7 тыс. до 72,8 тыс. По его данным, в 2024 году на предприятиях открыли 1592 вакансий. Наибольшее число новых рабочих место появилось на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина (ЗИК) — 267, на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), на Уралметаллургмонтаж 2 — 184, на «СМАК» — 178, на Уральского оптико-механического завода имени Яламова (УОМЗ) — 149.