В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках побережья

Муниципальные команды обнаружили новые выбросы мазута на двух участках береговой линии Анапы во время утреннего мониторинга 15 апреля. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Участники ликвидации ЧС из Абинского района заявили о незначительном загрязнении на Центральном пляже города. Параллельно группа из Новокубанского района выявила скопления мелкой фракции нефтепродуктов на участке пляжа возле базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.

Волонтеры устраняют свежие загрязнения, после чего продолжают очистку закрепленных за ними территорий побережья.

Загрязнение побережья Краснодарского края мазутом произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс нефтепродуктов на прибрежную полосу изначально зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что региональные власти увеличили финансирование ликвидации ЧС в Анапе до 2,2 млрд руб. Дополнительные средства будут направлены в бюджет курорта.

Анна Гречко