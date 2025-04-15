Власти Кубани увеличили финансирование ликвидации ЧС в Анапе до 2,2 млрд рублей

Финансирование ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров с мазутом у побережья Анапы, увеличено с 1,8 млрд до 2,2 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Документ размещен на официальном портале администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Дополнительные средства будут направлены в бюджет Анапы и предоставлены из резервного фонда администрации Краснодарского края. Первоначально в конце декабря 2024 года власти региона заявляли о намерении выделить 1,2 млрд руб. на устранение последствий аварии в течение 2024–2025 годов.

13 января 2025 года стало известно, что регион уже направил 1,04 млрд руб. для этих целей. Основанием для перераспределения средств стало обращение министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края от той же даты.

Вячеслав Рыжков