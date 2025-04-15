Кейсы по управлению персоналом «Атома» вошли в сборник лучших практик предприятий Урала

Кейсы компании «Атомстройкомплекс» по управлению персоналом вошли в сборник лучших практик уральских предприятий. Свердловский союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) совместно с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) издали сборник, включающий более 20 кейсов от ведущих компаний региона.



Исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова отметила, что проблема кадрового обеспечения остается актуальной и требует обмена опытом. «Мы инициировали выпуск сборника лучших наработанных механизмов и технологий, которые уже успешно реализуют предприятия нашего региона. Надеемся, что сборник станет пособием для многих предприятий Свердловской области и не только, позволит им сократить временные и финансовые издержки, применяя готовые решения коллег в своей работе»,– прокомментировала Татьяна Кансафарова.

Кейсы разделены на три блока: привлечение персонала, удержание сотрудников и повышение производительности труда. «Атомстройкомплекс» представил три кейса, посвященных профориентации, подготовке кадров и вовлечению сотрудников.

«Мы подробно поделились своим опытом профориентации и подготовки кадров. У нас богатый опыт взаимодействия с учебными заведениями как среднего и высшего звена, так и со школами,– рассказала директор по персоналу ГК «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова. – Выстроен карьерный маршрут, который начинается с выступлений строителей и архитекторов перед школьниками, организации для ребят экскурсий и кейс-чемпионатов, погружения их в романтику и творческую составляющую градостроительства. Когда ребята попадают в рекомендованные нами профильные колледжи и вузы, мы приглашаем их на производственную практику и корпоративные мероприятия, знакомим с повседневной жизнью строительного холдинга и возможностями, которые он дает своим сотрудникам».

По словам Галины Хабаровой, часть студентов трудоустраивается в «Атомстройкомплекс» по гибкому графику еще во время учебы. Таким образом, к моменту получения диплома молодые люди имеют опыт и понимание своего дальнейшего профессионального развития. Сборник уже публично презентовали на годовом собрании СОСПП, а также на площадке УрГЭУ, где предприятия представили свои кейсы научному сообществу и представителям власти.

«Мы вместе реализовали уникальный проект, который объединил науку, практику и органы власти, по данному направлению исследования я не встречала аналогов ему в России. Мы будем делиться этим сборником и с нашими бакалаврами, и с магистрантами, которые учатся у нас на направлении "Управление персоналом"»,- прокомментировала заведующая кафедрой в УрГЭУ Светлана Долженко.

Скачать электронную версию сборника можно на сайте СОСПП, там же можно оставить предложение дополнить сборник новыми практиками.

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